Frank Lampard negli ultimi giorni lo aveva accusato di remargli contro. Utopia, per un professionista come Jorginho. Il centrocampista con Tuchel ritroverà un ruolo centrale nel Chelsea. E così spazio ai primi approcci per il rinnovo, servirà qualche settimana per arrivare alla fumata bianca. Ma le parti cominciamo a pensare al prolungamento di contratto fino al 2025. Possibile che arrivi qualche richiesta anche dall’Italia. L’Ex Napoli è un profilo ambito e richiesto soprattutto in Italia. Ma il club inglese lo considera importante. E sotto traccia, senza fretta, si lavora al rinnovo. Jorginho-Chelsea, prove di futuro ancora insieme...