Ufficiale Il Brentford ha già il suo nuovo portiere: dal Liverpool ecco Caoimhin Kelleher

vedi letture

Il Brentford, dopo aver ceduto Mark Flekken al Bayer Leverkusen, ha un nuovo portiere. Il club inglese ha annunciato di aver ingaggiato Caoimhín Kelleher dal Liverpool con un contratto a titolo definitivo. Il nazionale irlandese ha firmato un contratto quinquennale e il club ha un'opzione per estendere l'accordo di altri 12 mesi.

Ecco il comunicato: "Il Brentford ingaggia il portiere Caoimhín Kelleher dal Liverpool con un contratto a titolo definitivo; il nazionale irlandese firma un contratto quinquennale con l'opzione del club per un ulteriore anno. Kelleher, due volte vincitore della Premier League, lascia la squadra di Arne Slot dopo aver collezionato 67 presenze in tutte le competizioni, mantenendo la porta inviolata in 24 occasioni".

Il direttore sportivo Phil Giles ha dichiarato: "Sono molto lieto di dare il benvenuto a Caoimhín al Brentford. Lo avevamo già osservato in passato e sapevamo che gli mancava ancora un anno di contratto con il Liverpool. Quando Mark Flekken ha avuto l'opportunità di trasferirsi al Bayer Leverkusen, abbiamo subito pensato a Caoimhín come suo sostituto. Oltre a essere un ottimo portiere, raramente ho incontrato un giocatore di cui tutti abbiano parole così positive per la sua personalità e il suo carattere. Sono quindi fiducioso che sarà un'ottima aggiunta alla squadra".