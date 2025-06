Ufficiale Il Colonia è già scatenato: dal Dusseldorf ecco il nazionale islandese Johannesson

Il Colonia continua ad ampliare la rosa per la prossima stagione di Bundesliga e ha ingaggiato il centrocampista Ísak Jóhannesson dal Fortuna Düsseldorf. Il 22enne nazionale islandese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030.

Il direttore sportivo Thomas Kessler, ha dichiarato: "Ísak è cresciuto molto negli ultimi anni ed è pronto per il salto in Bundesliga. È un giocatore forte, bravo con la palla, può giocare in tutti i ruoli del centrocampo e ha le qualità calcistiche che cercavamo per la nostra squadra. Siamo molto felici che abbia deciso di unirsi a noi.

Ísak Jóhannesson ha invece dichiarato: "Sono molto felice di aver firmato per questo club e di poter giocare in Bundesliga la prossima stagione. Non vedo l'ora di vivere l'incredibile atmosfera casalinga del RheinEnergieSTADION e di aiutare la squadra con le mie qualità. Sono molto grato per la fiducia che il club ha riposto in me e non vedo l'ora di iniziare".

Ísak Jóhannesson è nato a Sutton Coldfield, poiché suo padre, Joey Gudjonsson, giocava per l'Aston Villa. All'età di 15 ann ha debuttato con l'ÍA Akranes nella seconda divisione islandese. Nel 2019, è passato all'Allsvenskan e all'IFK Norrköping, dove ha subito impressionato, realizzando cinque gol e 13 assist in 44 partite. Dalla Svezia si è trasferito in Danimarca, all Copenaghen, con cui ha vinto due volte la Superliga prima di passare in prestito al Fortuna Düsseldorf nel 2023. Il Fortuna ha ingaggiato il nazionale islandese a titolo definitivo un anno dopo. In 61 partite nella 2.Bundesliga ha segnato 15 gol e fornito 11 assist. Ha debuttato con la nazionale maggiore all'età di 17 anni, collezionando finora 33 presenze (quattro gol).