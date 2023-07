ufficiale Boca Juniors, il portiere italo-argentino Augustin Rossi al Flamengo

Dal Boca Juniors al Flamengo, il portiere italo-argentino Augustin Rossi vola in Brasile. Nell'ultima stagione estremo difensore dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, il classe '95 - come da comunicato apparso sul sito ufficiale dei campioni sudamericani in carica - ha firmato un contratto quinquennale.