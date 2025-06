TMW Napoli, ecco il terzo colpo di mercato: è fatta per Lang, al PSV andranno quasi 30 milioni

Nuovo colpo in casa partenopea. Secondo quanto raccolto da TMW, il Napoli ha praticamente chiuso l'acquisto dell'esterno offensivo Noa Lang dal PSV. L'operazione dovrebbe definirsi a stretto giro di posta per una cifra intorno ai 28 milioni di euro, mister Conte si prepara ad accogliere così il terzo rinforzo estivo dopo gli arrivi di De Bruyne e Marianucci.

L'investitura dell'ex capo scouting giovanile dell'Ajax

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com l'ex Capo Scouting giovanile dell'Ajax, Jasper Van Leeuwen (si occupava della ricerca di talenti compresi fra i 7 ed i 18 anni per i Lancieri) ha parlato di Noa Lang, vicinissimo al Napoli. Il dirigente lo ha infatti portato all'Ajax all'età di 13 anni. Queste le sue parole in ottica azzurra: "Spero che Conte lo aiuti a diventare un giocatore ancora più completo, perché lo considero un ibrido tra un'ala sinistra e un numero 10. Se riuscirà a migliorare ulteriormente il suo gioco senza palla in Italia, dimostrerà di avere un potenziale elevato. Il Napoli ha tifosi molto appassionati. Noa ama questo, gli dà energia e questa può essere una combinazione vincente".

Poi aggiunge: "Conosco Noa da moltissimo tempo, da quando aveva 13 anni quando lo portai all'Ajax. Per me, è molto facile da riassumere: un talento naturale con una forte personalità. Credo che Noa si inserirà bene nel nuovo Napoli, circondato da tanti buoni giocatori e in particolare da ottimi passatori che possono servirlo, come De Bruyne. Mettetelo in un 1 contro 1 e vedrete quanto sa essere pericoloso e creativo. E quello che mi piace di più di lui è che palleggia, si prende rischi, ma non è un giocatore egoista. Passa sempre la palla ai compagni in posizione migliore. Questa per me è qualità ed è per questo che può eccellere in una squadra che gioca un buon calcio combinato".