Nuovo acquisto per il Brighton che ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali l'arrivo di Noel Atom. 18 anni, il difensore era svincolato dopo aver lasciato negli scorsi giorni il Lipsia Under 19. Nazionale giovanile tedesco, ma di origini camerunesi, Atom ha firmato un contratto fino al 2026 e sarà aggregato alla squadra Under 21.

We are pleased to confirm the signing of 18-year-old defender Noel Atom, who will join our under-21s squad. ✍️

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 11, 2023