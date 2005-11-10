Ufficiale Ora è ufficiale anche su carta: Florentino Perez presidente del Real Madrid fino al 2030

Florentino Perez è ufficialmente pronto a guidare il Real Madrid per altri quattro anni. Quest'oggi, presso la sala consiliare dei giganti spagnoli, il numero uno del club ha ricevuto l'atto di proclamazione che ne attesta la presidenza fino al 2030. Questo a quattro giorni dalle elezioni di sabato, una tornata storica che non vedeva due liste contrapposte dal lontano 2006: Perez si è imposto nettamente con 21.741 voti (pari al 65% delle preferenze), superando lo sfidante Enrique Riquelme, fermatosi a quota 11.814 voti (35%).

La Giunta Elettorale ha consegnato le credenziali anche ai membri del rinnovato Consiglio Direttivo. La squadra di governo vedrà Eduardo Fernandez de Blas, Pedro Lopez Jimenez, Enrique Sanchez Gonzalez e Enrique Perez Rodriguez ricoprire le quattro vicepresidenze, mentre la strategica carica di segretario rimarrà nelle mani di Jose Luis del Valle Perez. L'organo dirigenziale si completa con tredici consiglieri, tra i quali spiccano i nomi di Catalina Miñarro Brugarolas, José Angel Sanchez Periañez e Francisco Garcia Sanz.

Per Florentino Pérez si apre così l'ottavo mandato di un'era leggendaria iniziata nel luglio del 2000, un ventennio abbondante che ha fruttato alla polisportiva ben 66 titoli (37 nel calcio e 29 nel basket). La bacheca calcistica vanta ben 7 Champions League, 7 Mondiali per Club, 6 Supercoppe Europee, 7 trionfi in Liga, 3 Coppe del Re e 7 Supercoppe di Spagna, a cui si aggiungono i successi della pallacanestro (3 Euroleghe, 1 Intercontinentale, 9 campionati, 7 Coppe del Re e 9 Supercoppe). La nuova avventura inizierà ufficialmente il prossimo 13 luglio con il ritiro di Valdebebas, primo banco di prova per il blindatissimo progetto tecnico di José Mourinho, il cui clamoroso ingaggio ha rappresentato il vero asso nella manica della campagna elettorale.