UFFICIALE: Colpo in prospettiva del Chelsea. Dal Benfica arriva il talento Diego Moreira

Chelsea scatenato sul mercato. I Blues annunciano infatti di essersi assicurati anche l'esterno offensivo Diego Moreira, talento dell'Under 21 portoghese che proviene dal Benfica.

Questo l'annuncio ufficiale del club londinese sul classe 2004:



Diego Moreira has completed a move to Chelsea from Benfica. ✍️

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 1, 2023