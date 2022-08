ufficiale Elche, ecco Lirola per la difesa: prestito con diritto di riscatto dal Marsiglia

L'Elche ha annunciato sui propri canali ufficiali l'arrivo dal Marsiglia del difensore Pol Lirola. Il classe'97, ex di Sassuolo e Fiorentina, si trasferisce in Spagna in prestito con opzione di acquisto.