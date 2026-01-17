Verona, novità per le corsie esterne: dal Marsiglia ingaggiato Lirola a titolo definitivo

Rinforzo importante per il Verona, bisognoso di innesti che possano aiutare il tecnico Paolo Zanetti a raggiungere una salvezza sempre più complicata. Come riportato da Sky, il club scaligero a chiuso per l'arrivo di Pol Lirola dall'Olympique Marsiglia. Operazione portata a termine a titolo definitivo, per la quale manca ormai solo l'annuncio ufficiale.

Ritorno in Italia dunque per l'esterno spagnolo, acquistato nel 2015 dalla Juventus con cui ha ultimato il suo percorso a livello giovanile vincendo anche un Torneo di Viareggio. Nella sua carriera, inseguito, altre esperienze italiane vissute con le maglie di Sassuolo, Fiorentina e Frosinone. In mezzo anche l'arrivo a Marsiglia nel 2021 e il successivo prestito in Spagna all'Elche. Tornato all'OM nell'estate del 2024, ha collezionato 19 presenze in Ligue 1 nell'ultima stagione mentre in quella in corso i minuti totalizzati sono stati appena 31.

Rinforzo di qualità ed esperienza per Zanetti, che spera di avere presto altri volti nuovi e di non salutare quei giocatori che hanno ben figurato nella prima parte di stagione. Non mancano le pretendenti per i pezzi pregiati dell'Hellas, con Giovane in prima fila. In attesa di sviluppi in questo senso, Verona è pronta ad accogliere il suo nuovo motorino per le corsie esterne.