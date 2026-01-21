Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto del Verona Lirola

Oggi alle 10:10
Luca Di Leonardo

NOME: Pol Lirola
NATO A: Mollet del Vallès (Spagna), il 13/08/1997
RUOLO: difensore
SQUADRA: Verona

Pol Lirola è un nuovo giocatore del Verona di Paolo Zanetti, acquisto a titolo definitivo dal Marsiglia.

Esterno classe 1997, Lirola torna nel paese che gli ha dato i "natali" nel calcio, essendo un prodotto del settore giovanile della Juventus, che lo ha prelevato dall'Espanyol nel lontano 2015. La prima esperienza tra i professionisti è stata con il Sassuolo, di cui diventa pian piano una pedina importante, nel periodo d'oro dei neroverdi con Eusebio Di Francesco in panchina, chiudendo con lo score di 3 gol e 11 assist in 93 partite giocate. Le sue prestazioni convincono la Fiorentina a sborsare 12 milioni per acquistarlo, ma in viola non riesce a replicare le ottime annate con il Sassuolo. Dopo 1 gol e 3 assist in 51 presenze a gennaio 2021 il Marsiglia lo prende in prestito per poi riscattarlo a fine anno. Nel 2021-2022 recita un ruolo importante in Francia e gioca 51 partite stagionali con 1 gol e 2 assist, ma ciò non basta per rimanere, nel 2022 torna in Spagna con la maglia ​​dell'Elche, ma delude e nelle stagione seguente Di Francesco lo riporta in Italia al Frosinone con cui riesce a tornare ai suoi livelli (2 gol e 2 assist in 28 partite). Tuttavia la retrocessione dei ciociari non permette al club di riscattarlo, perciò ritorna all'OM, dove trova De Zerb, suo tecnico ai tempi del Sassuolo, e gioca 19 partite nella scorsa stagione. Vanta 2 presenze con la Nazionale U21 spagnola.

Il consiglio al fantacalcio: il versatile esterno torna nel nostro campionato per avere una nuova opportunità di dimostrare il suo valore e portare un po' di esperienza ad una squadra in netta difficoltà. Appare difficile credere che l'ottimo Belghali non sarà confermato titolare a destra, potrebbe avere più chance sulla sinistra, dove però sono presenti Bradaric e Frese, entrambi discreti finora. Potrebbe essere utilizzato anche da braccetto per migliorare le catene con i quinti. Consigliamo il suo acquisto come ultimo slot in leghe numerose

