Ufficiale

Pol Lirola lascia De Zerbi e torna in Serie A. L'esterno ha firmato con l'Hellas Verona

Tommaso Bonan
Oggi alle 17:33Serie A
"Hellas Verona FC comunica di aver acquisito gratuitamente - a titolo definitivo - dall'Olympique de Marseille, le prestazioni sportive dell'esterno spagnolo Pol Lirola, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2026.". Questo il comunicato con con cui il club scaligero annuncia l'arrivo dell'esterno.

Prosegue la nota: "Nato a Mollet de Vallès, in Spagna, il 13 agosto 1997, Lirola è un esterno destro di piede ambidestro. Cresciuto nel settore giovanile dell'Espanyol prima e della Juventus poi, passa nella Prima squadra del Sassuolo nella stagione 2016/17, facendo il suo esordio tra i professionisti nella sfida valevole per le Qualificazioni UEFA Europa League, il 25 agosto 2016 contro la Stella Rossa Belgrado. Nella stessa manifestazione trova anche il suo primo gol tra i professionisti, che coincide con il primo gol del Sassuolo in una competizione europea, segnando la prima rete della partita vinta per 3-0 contro l'Athletic Bilbao.

Il suo esordio in Serie A arriva pochi giorni dopo, il 18 settembre 2016, nella sfida vinta 2-0 contro il Genoa. Lirola gioca tre stagioni con il Sassuolo, trovando anche la sua prima rete nel massimo campionato italiano il 2 settembre 2018 nella gara vinta 5-3 contro il Genoa, prima di passare alla Fiorentina nella stagione 2019/20.

In maglia viola Lirola totalizza 52 presenze totali e una rete, per poi passare a gennaio 2021 all'Olympique de Marseille. Il suo esordio in Ligue 1 arriva il 16 gennaio contro il Nimes Olympique, e mette a segno la prima rete il 17 aprile 2021 nella partita vinta per 3-2 contro FC Lorient.

Dopo un'altra stagione in Ligue 1, Lirola viene ceduto in prestito nelle due stagioni successive. Nell'anno 2022/23 gioca nelle file dell'Elche in Liga, mentre nel campionato 2023/24 torna in Serie A, al Frosinone. Con la formazione ciociara scende in campo in 28 occasioni, mettendo a referto anche due reti.

Nelle ultime due stagioni torna a vestire la maglia del Marsiglia, registrando 22 presenze e una rete.

In totale Pol Lirola ha collezionato 153 presenze in Serie A, 75 in Ligue 1 e 12 in Liga, scendendo in campo anche in 20 occasioni nelle Coppe Europee, tra UEFA Europa League e UEFA Conference League.

A livello internazionale ha vestito la maglia della Spagna Under 17 e Under 21, formazione con cui ha vinto il Campionato Europeo U21 nel 2019. Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Pol, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni".

