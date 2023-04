Il Brigthon blinda Andy Moran. Il giovane trequartista classe 2003 ha rinnovato con i Seagulls fino al 2007.

We're pleased to confirm that Andrew Moran has signed a new contract that runs until June 2027. 😁🇮🇪

🤝 #BHAFC 🔵⚪️

