ufficiale Lione, il centrocampista Camilo vola in Russia. Ha firmato con l'Akhmat Grozny

vedi letture

Il Lione saluta Camilo Reijers de Oliveira. Il centrocampista brasiliano, dopo vari prestiti, si trasferisce a titolo definitivo in Russia, dove vestirà la maglia dell'Akhmat Grozny. È costato poco meno di un milione, il club francese si è riservato il 20% sulla futura rivendita. Camilo ha firmato un contratto fino a 30 giugno 2026.

Arrivato al Lionenel gennaio 2020 dal Ponte Preta, ha giocato quattro partite con le riserve prima di essere ceduto in prestito al Cuiabá. La scorsa stagione è stato invece ceduto in prestito al Molenbeek, che ha conquistato la promozione in prima divisione belga, disputando 9 partite.