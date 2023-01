ufficiale Real Sociedad, il giovane talento offensivo Karrikaburu in prestito al Leganes

vedi letture

Nuova esperienza per Jon Karrikaburu (20 anni), promettente attaccante della Real Sociedad che lascia San Sebastian per trovare più minuti altrove. Reso noto il suo trasferimento in prestito fino al termine della stagione al Leganes, in seconda serie spagnola.