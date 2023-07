ufficiale Union Berlino, ecco il nono acquisto in vista della Champions

L'Union Berlino rende noto l'acquisto di Bendedict Hollerbach, attaccante proveniente dal Wehen. 22 anni, il giocatore è reduce da una buona stagione in Dritte Liga, segnando 17 reti in 39 partite.

Nono rinforzo nell'anno della Champions League - Il club fin qui si è mostrato molto attivo sul mercato e Hollerbach è il nono trasferimento in entrata. La squadra della capitale ha inoltre già annunciato Diogo Leite, difensore dal Porto; Lucas Tousart e Alexander Schwolow, difensore e portiere dall'Hertha; Mikkel Kaufmann, attaccante dal Copenaghen; Lennart Grill, portiere dal Leverkusen; Brenden Aaronson, trequartista dal Leeds e Alex Kral, mediano dallo Spartak Mosca. L'Union, ricordiamo, si è qualificato per la prima volta nella sua storia in Champions League. Al sorteggio del 31 agosto sarà in quarta fascia.