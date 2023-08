ufficiale Vencedor lascia Bilbao per la prima volta. E c'è un altro addio in prestito

Dopo una vita all'Athletic Club, è tempo di fare le valigie per la prima volta ma solo temporaneamente per il giovane centrocampista basco Unai Vencedor (22 anni). Il classe 2000, che ha già più di 70 presenze in Liga con i colori biancorossi della squadra di Bilbao, giocherà la prossima stagione in prestito all'Eibar, squadra di seconda serie che lotta per tornare nel massimo campionato.

Nell'accordo di trasferimento non è stato incluso alcun accordo per l'acquisto a titolo definitivo: salvo nuove contrattazioni tra le due società, quindi, a giugno 2024 farà il suo ritorno a Bilbao. E non è l'unico: formalizzato anche l'addio di Alvaro Marin (20): l'attaccante classe 2003 va in prestito all'Helmond Sport, seconda serie in Olanda. Di seguito gli annunci dati sui social dall'Athletic.