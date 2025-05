Ufficiale Athletic, un altro rinnovo importante: la bandiera Lekue resta per un'altra stagione

vedi letture

Iñigo Lekue, uno dei giocatori più rappresentativi dell'Athletic Club, ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2026. Ecco il comunicato: "Il difensore biancorosso prolunga il suo impegno con la prima squadra e prolunga una carriera che ha già superato il decennio. L'Athletic Club ha raggiunto un accordo con Iñigo Lekue per rinnovare il suo contratto per un'ulteriore stagione, estendendo il suo contratto con il club fino al 30 giugno 2026. Cresciuto a Lezama fin dal suo arrivo nel 2012 dal Danok Bat Youth, il giocatore nativo di Deusto si assicura così un'undicesima stagione. L'accordo è stato firmato a San Mamés con il presidente Jon Uriarte e il direttore generale del calcio Mikel González.

Con 262 partite ufficiali all'attivo, 53 delle quali nelle ultime due stagioni, Lekue si è affermato come giocatore chiave grazie alla sua capacità di ricoprire diversi ruoli in campo. in questa stagione ha offerto una prestazione straordinaria nel tratto finale, realizzando gol e dimostrando un livello difensivo elevato. Lekue, uno degli attuali capitani dello spogliatoio, ha esordito sotto la guida di Ernesto Valverde nella storica vittoria per 4-0 contro il Barcellona nella Supercoppa del 2015, il primo dei tre titoli vinti con il Club.

Questo rinnovo rientra nella politica contrattuale del Club, che coniuga stabilità salariale con incentivi legati ai risultati sportivi".