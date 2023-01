Rinforzo d'esperienza per il Wolverhampton, che ha perfezionato l'acquisto del difensore Craig Dawson. Questa la nota diramata pochi minuti fa dal West Ham:

"Il West Ham United può confermare che Craig Dawson ha completato il suo trasferimento al Wolverhampton Wanderers.

Il difensore 32enne lascia il club dopo aver collezionato 87 presenze con gli Hammers dal suo arrivo dal Watford.

Craig ha espresso molto chiaramente il suo desiderio di trasferirsi per motivi personali e, sebbene il club fosse riluttante ad accettare il trasferimento, gli augura ogni bene per il prosieguo della sua carriera".

Welcome to the pack, @craigdawson__15!

ūüźļ‚úćÔłŹ pic.twitter.com/HSEfIx53Oz

‚ÄĒ Wolves (@Wolves) January 22, 2023