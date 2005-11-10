Carrick sulla graticola: ai vertici del Manchester United cresce la preoccupazione

Michael Carrick sarà alla guida del Manchester United contro il Bournemouth questa domenica. Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, tuttavia, c'è una preoccupazione sempre maggiore tra i dirigenti del club per la scarsa serie di risultati della squadra. C'è la sensazione, sia all'interno che all'esterno di Old Trafford, che la partita di Premier League del weekend possa essere fondamentale per determinare il futuro dell'attuale tecnico dei Red Devils.

La situazione

Allo stato attuale, non è stata presa alcuna decisione sui piani oltre la giornata di domenica, a seguito della sconfitta per 4-1 contro il Como in Champions League: lo riferisce l'emittente satellitare. Eppure il risultato di ieri ha creato nuovi e preoccupanti dubbi sullo staff tecnico dello United, dubbi che rientravano dopo il miglioramento delle prestazioni contro l'Atletico Madrid e il Leeds negli ultimi 10 giorni. Intanto, tra i corridoi di Carrington c'è la sensazione che la prestazione e il risultato in Champions League contro i lariani siano stati inaccettabili.

E ora?

C'è comprensione per Carrick per quanto riguarda i problemi di infortuni che sta affrontando, e molti sostenitori dello United si sono trovati d'accordo con le schiette opinioni espresse da Lisandro Martinez la scorsa settimana, quando ha affermato che la rosa non è abbastanza forte per competere ai massimi livelli. Il difensore argentino, infatti, ha indirizzato le critiche ai vertici dello United, non al suo allenatore. Ma è chiaro che i dirigenti dei Red Devils ritengano che, nonostante questi fattori, la rosa sia più forte di quella della scorsa stagione, quando Carrick ha ottenuto un terzo posto in Premier League, e che finora in questa stagione la squadra abbia reso decisamente al di sotto delle aspettative. Intanto però non è da escludere che nei prossimi giorni i capi del club inglese possano interpellare dei sostituiti in panchina.