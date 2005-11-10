Ufficiale Weghorst saluta l'Ajax e va da Ten Hag: è il nuovo attaccante del Twente

Colpo del Twente che si è assicurato Wout Weghorst. L'attaccante, 33 anni, arriverà il 1° luglio una volta terminato il contratto che lo lega all'Ajax. Firmerà un contratto biennale.

Weghorst giocherà così nella sua squadra del cuore, per sua stessa ammissione: "Da giovane tifoso, ho avuto il privilegio di festeggiare la vittoria della Coppa con l'FC Twente al De Kuip nel 2001 e nel 2011; nel 2010, ero presente all'Oude Markt quando l'FC Twente si è laureato campione; ed ero sugli spalti del De Grolsch Veste durante molte memorabili serate europee. Sono tutti ricordi indimenticabili. Molti sogni calcistici si sono avverati per me, ma uno era rimasto… In questo modo, il cerchio si chiude. A partire dalla prossima stagione, darò tutto per festeggiare i successi con l'FC Twente, questa volta non da tifoso, ma da giocatore".

Weghorst troverà a Enschede niente meno che Erik ten Hag, che da febbraio ricopre il ruolo di direttore tecnico del club. E in merito ha dichiarato: "Un giocatore con un curriculum così impressionante è normalmente irraggiungibile per l'FC Twente. Ha sempre dimostrato una grande forza di volontà e determinazione, ed è pieno di ambizione".