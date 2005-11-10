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Triplo addio in casa Juventus: Calligaris, Kullberg e Thomas salutano a fine contratto

Triplo addio in casa Juventus: Calligaris, Kullberg e Thomas salutano a fine contratto TUTTOmercatoWEB
© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 09:18Calcio femminile
Le prime due erano arrivate nel 2024 in bianconero, la terza un anno prima.

Nella giornata di ieri la Juventus ha annunciato l'addio di tre calciatrici a cui è scaduto il contratto e con cui si è deciso di non proseguire nel futuro. Questo il comunicato del club bianconero:

"Si separano ufficialmente le strade della Juventus Women e di tre calciatrici presenti nella rosa dell’ultima stagione: Viola Calligaris, Emma Kullberg e Lindsey Thomas, tutte con il contratto in scadenza al 30 giugno 2026.

Calligaris è arrivata alla Juventus nel gennaio 2024, prima in prestito per sei mesi e poi a titolo definitivo dall’estate successiva, raccogliendo 56 presenze con la maglia bianconera e conquistando complessivamente quattro trofei.

Gli stessi messi nella propria bacheca personale anche da Emma Kullberg, in bianconero dal luglio 2024 e che ha complessivamente preso parte a 55 partite con la Juventus Women, trovando la via del gol in due occasioni - in Coppa Italia Women, contro la Lazio, nel gennaio 2025 e in UEFA Women’s Champions League nel successo casalingo contro il Valerenga del dicembre 2024.

Sono state tre invece le stagioni in bianconero per Lindsey Thomas, che con le sue 93 presenze totali è stata una delle calciatrici più coinvolte in annate che le hanno permesso di conquistare cinque trofei con la Juventus, con cui ha messo a segno complessivamente anche 15 reti.

Tre giocatrici a cui auguriamo buona fortuna per il proseguimento delle loro carriere: grazie di tutto Viola, Emma e Lindsey".

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