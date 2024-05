Ufficiale Barcellona, Alexia Putellas rinnova fino al 2026: "E' un giorno molto felice"

Il Barcellona annuncia il rinnovo di Alexia Putellas. La calciatrice blaugrana firma un contratto fino al 2026. Dopo aver messo nero su bianco, il capitano blaugrana ha parlato ai canali ufficiali della società: "Molto felice, è un giorno molto felice per me, per tutta la mia famiglia, i miei amici. Lo spero anche per tutti i tifosi, e voglio davvero continuare il percorso che abbiamo intrapreso, per continuare a vincere e ottenere molti più titoli. Sì, mi sono emozionata un po', e quando l'ho visto mi sono emozionata sempre di più. Le parole del presidente? Apprezzo le parole, la verità è che sentivo che era sincero e, beh, sono molto tifoso come lui e la verità è che è molto apprezzato che pensino così di te. E, ovviamente, l'unica cosa che voglio è che le persone si divertano, vincano tanti titoli, diano tanta gioia ai fan e che siano molto felici.

La finale di Bilbao? Sarebbe perfetto, sarebbe perfetto. Sappiamo come far sì che ciò accada. L'allenamento di oggi è stato incredibile, la squadra è molto impegnata, andremo tutti insieme, insieme ai tifosi, e daremo tutto per noi e per loro. In fondo ho passato metà della mia vita qui, sono qui, ovviamente. Per me è un orgoglio, tutto quello che ho imparato, le opportunità che ho avuto significa incontrare persone, vedere posti, so cosa significa essere del Barça, e sono molto orgogliosa di poterlo dire, che sono del Barça e continuerò ad essere così".