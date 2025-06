Ufficiale Giana Erminio, risoluzione contrattuale con il tecnico Andrea Chiappella

A.S. Giana Erminio comunica che è stato risolto in maniera consensuale il contratto, in scadenza il 30 giugno 2026, che legava la società all’allenatore della Prima Squadra Andrea Chiappella.

Nel ringraziare profondamente Andrea per tutto il percorso fatto in questi anni con il club, con professionalità e umanità, siamo certi che la sua strada con i biancazzurri non potrà essere scordata, perché inizia da molto lontano e ormai fa parte della storia della Giana:

- 3 campionati consecutivi vinti da calciatore

- 1 finale playoff Primavera vinta da allenatore

- 1 campionato vinto da allenatore

- 2 finali di Coppa Italia in Serie D e in Serie C

- 2 partecipazioni ai playoff Serie C

Da Calciatore

Da calciatore, Andrea Chiappella ha indossato la maglia della Giana Erminio e la fascia da capitano dalla stagione 2008/09 alla 2013/14, vincendo i 3 campionati consecutivi che hanno portato il club tra i professionisti : Promozione 2011/12, Eccellenza 2012/13, Serie D 2013/14.

Da allenatore del Settore Giovanile

Appesi gli scarpini al chiodo, è tornato alla Giana da allenatore del settore giovanile nel 2017 e nella stagione 2021/22 ha guidato la formazione Primavera 4 alla Finale Playoff con la Juve Stabia, dove i biancazzurri si sono aggiudicati il trofeo nazionale e la promozione in Primavera 3, sfumata a causa della retrocessione in Serie D della Prima Squadra.

Da allenatore in Serie D

Promosso allenatore della Prima Squadra nella stagione 2022/23 , al suo esordio come responsabile tecnico di una prima squadra vince il campionato Serie D , riconsegnando alla Giana il panorama professionistico dopo un solo anno tra i dilettanti e portando la squadra alla finale di Coppa Italia di categoria .

Da allenatore in Serie C

Nella stagione 2023/24 , al suo primo anno tra i professionisti , ha guidato la squadra al 2° turno playoff, dopo aver chiuso il campionato al 7° posto .

La stagione appena conclusa 2024/25 ha visto la Giana conquistare una storica Finale di Coppa Italia Serie C , il 6° posto in classifica al termine della regular season e i Quarti di Finale Playoff.