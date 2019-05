Milan, Inter e Florentia. È valzer delle panchine anche in A femminile

© foto di Federico De Luca

Il valzer delle panchine non infiamma solo la Serie A maschile, ma anche quella femminile con due squadre di grande prestigio come Milan e Inter che ancora non hanno scelto la guida tecnica della prossima stagione e potrebbero scatenare un vero e proprio domino. In casa nerazzurra sembra tutto ormai definito con il probabile arrivo di Attilio Sorbi dalla Nazionale azzurra, attualmente ricopre il ruolo di vice della ct Milena Bertolini, per sostituire un Sebastian De La Fuente a cui non è bastato conquistare la promozione in Serie A a suon di record per conservare la panchina.

Condizionale d’obbligo perché nelle ultime ore è avanzata la candidatura di Stefano Carobbi che con la Florentia al primo anno in Serie A femminile ha fatto molto bene tanto che il club toscano si è salvato in scioltezza affermandosi come una delle sorprese più positive della stagione. Su Carobbi, prossimo alle dimissioni per divergenza di vedute col club, però c’è anche l’interesse del Milan dove la dirigenza targata Gazidis ha deciso di fare piazza pulita a ogni livello delle decisioni prese dal duo Fassone-Mirabelli annunciando il divorzio da una Carolina Morace che aveva guidato le rossonere al terzo posto restando in lizza per lo scudetto e la Champions League fino all’ultima giornata. Al Milan erano stati accostati anche i nomi di Antonio Cincotta della Fiorentina e di Gianpiero Piovani del Sassuolo che però sono stati blindati dai relativi club (anche se solo il secondo ufficialmente), oltre che il nome della stessa ct azzurra Bertolini per la quale però bisognerà attendere la fine della Coppa del Mondo (dove speriamo che l’Italia vada il più avanti possibile).

Potrebbero essere quindi tre, su dodici, i cambi di panchina rispetto a questa stagione in attesa che le altre società comunichino se continueranno – come pare – con le attuali guide tecniche o vorranno cambiare anch’esse. Al momento le uniche panchine sicure sono quelle di Juventus, Fiorentina, Roma e Sassuolo.