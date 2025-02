Ufficiale Milan Women, arriva un rinnovo in attacco. Arrigoni blindata fino al 2028

vedi letture

In questo momento di pausa, in attesa che riprenda il post season della Serie A Femminile, ecco un rinnovo in casa Milan Women. Perché, attraverso la nota che di seguito riportiamo integralmente, il club rossonero ha fatto sapere che è stato raggiunto l'accordo con l'attaccante classe 2004 Giorgia Arrigoni, che ha rinnovato il proprio contratto con la società lombarda fino al 30 giugno 2028.

Questo il citato comunicato:

"AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Giorgia Arrigoni fino al 30 giugno 2028.

L'attaccante del Milan in questa stagione sportiva ha collezionato 15 presenze e realizzato 4 reti".

Ricordiamo che quella che si andrà a concludere nelle prossime settimane, è la seconda stagione in rossonero per la calciatrice, arrivata al Milan nell'estate del 2023; debutto con la nuova formazione nell'ottobre del medesimo anno, nella sfida che per lei era da ex, contro il Verona, valevole per la Coppa Italia. Il resto è poi storia recente, e ora ci sarà la possibilità di giocarsi la vittoria dello Scudetto, che sembra comunque appannaggio della Juventus; ma grazie alla classifica, anche il Milan avrà questa opportunità:

E proprio di seguito, ecco la graduatoria:

Juventus 45

Inter 38

Roma 35

Fiorentina 28

Milan 25

Como Women 22

Lazio 20

Sassuolo 19

Napoli Femminile 10

Sampdoria 8