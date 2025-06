Inter, Chivu gioca la carta Thuram? Occhio all'allerta meteo

vedi letture

L'Inter questa sera alle 21.00 (orario italiano) affronta il Fluminense nel match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. I brasiliani nel loro Girone F hanno pareggiato 0-0 contro il Borussia Dortmund, poi hanno battuto l’Ulsan HD per 4‑2. Infine hanno chiuso il loro raggruppamento con un altro 0‑0, questa volta contro il Mamelodi Sundowns. Tutta da decifrare invece la formazione che schiererà in campo Cristian Chivu.

Thuram recupera e si candida per una maglia da titolare

La notizia positiva per l'allenatore nerazzurro è il recupero completo di Marcus Thuram. L'attaccante francese è tornato ad allenarsi con la squadra e scala le gerarchie per affiancare Lautaro Martinez, capocannoniere dell'Inter nel torneo con due reti segnate. Chivu nella conferenza stampa della viglia però non si è sbilanciato: "Si è allenato con noi da quando siamo venuti qua a Charlotte. Ha fatto due buoni allenamenti e ha smaltito il dolore alla coscia, poi starà a me scegliere se farlo partire dall'inizio". Al di là delle dichiarazioni gli ultimi test prima della partita diranno se Thuram giocherà titolare o meno.

Allerta meteo su Charlotte, Chivu: "Qualcuno prenda prima una decisione"

Inter e Fluminense oggi hanno un avversario in comune, ovvero il pericolo maltempo.. Alle 15.00 a Charlotte è previsto un nubifragio ed è probabile che la partita possa essere sospesa per riprendere successivamente, come accaduto tra Benfica e Chlsea. Negli Stati Uniti infatti c'è un rigido protocollo meteo che la Fifa segue alla lettera. Queste le impressioni di Chivu: "Spero che per domani si prenda una decisione prima che cominci la partita. Se arriviamo allo stadio e ci dicono che dobbiamo aspettare due ore diventa difficile. Non si tratta di qualcosa che si possa rimandare così. Spero che entro domani a mezzogiorno si faccia un po' di chiarezza. Bisogna prendersi la responsabilità".