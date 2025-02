Ufficiale Napoli, innesto norvegese per l'attacco: arriva l'esterna Kolden Holme

Il Napoli Femminile si è rinforzato ulteriormente per puntare alla salvezza in Serie A. Il club azzurro ha infatti tesserato Kolden Holme, classe 2002 proveniente dal Lexington SC, squadra che milita nel secondo campionato nordamericano. Questa la nota della società:

Napoli Femminile è lieto di annunciare l’arrivo di Madelen Kolden Holme, esterna offensiva norvegese classe 2002, che si unisce alla squadra azzurra per il prosieguo della stagione. Nata il 20 febbraio 2002, Holme festeggia proprio oggi i suoi 23 anni con un nuovo capitolo della sua carriera.

Dopo aver mosso i primi passi nel calcio professionistico con il Sandviken in Norvegia, Holme ha successivamente giocato in Spagna con il Levante, prima di trasferirsi negli Stati Uniti nel 2024 per vestire la maglia di Lexington SC, squadra della nuova USL Super League. Ora arriva a Napoli con grande entusiasmo e determinazione.

Queste le prime parole dell'attaccante, che vestirà la maglia numero 14: "Sono molto felice di essere qui! La squadra e lo staff mi hanno accolto calorosamente e posso già percepire l’ambizione di questo gruppo. C’è un forte senso di unità e non vedo l’ora di contribuire dentro e fuori dal campo. Voglio adattarmi rapidamente e sfruttare al massimo le mie qualità per dare il mio contributo, sia in fase offensiva che difensiva. Abbiamo il potenziale per conquistare punti importanti e raggiungere il nostro obiettivo: sono impaziente di scendere in campo e aiutare la squadra a esprimersi al meglio!"