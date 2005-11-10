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Il Parma sceglie la continuità: Valenti confermato come tecnico della formazione femminile

Il Parma sceglie la continuità: Valenti confermato come tecnico della formazione femminile TUTTOmercatoWEB
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 18:29Calcio femminile
Dopo Cuesta in prima squadra e Corrent in Primavera confermato anche l'allenatore delle Women

Il Parma sceglie la continuità in panchina: dopo le conferme di Carlos Cuesta in prima squadra e Nicola Corrent in Primavera infatti il club ducale nella giornata di oggi ha annunciato anche la conferma di Giovanni Valenti sulla panchina della squadra femminile dopo una stagione chiusa con una salvezza tranquilla. Lo comunica lo stesso club in un post su Instagram in cui si legge "Giovanni Valenti e Parma Calcio ancora insieme". 

Valenti era arrivato la scorsa estate sulla panchina delle ducali, dopo l’esperienza al Brescia in Serie B, e resterà così al suo posto nonostante sia arrivato un nuovo direttore sportivo, Marco Zwingauer dal Napoli Women. Il neo dirigente ha dunque deciso di confermare il tecnico che proverà nuovamente a salvare con anticipo la squadra e magari alzare ulteriormente l’asticella dopo la scorsa annata.

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