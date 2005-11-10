Ufficiale Rinforzo in attacco per la Ternana Women: dal Saint-Etienne arriva Sofie Thrane Hornemann

La Ternana Women rinforza il proprio reparto offensivo con un profilo giovane ma già esperto di calcio internazionale. Il club rossoverde ha infatti l’arrivo dell’attaccante danese Sofie Thrane Hornemann, classe 2002, prelevata dalle francesi del Saint-Etienne.

Questo il comunicato ufficiale:

"La Ternana Women dà il benvenuto a Sofie Thrane Hornemann. L'attaccante danese ha sottoscritto un contratto che la legherà al club fino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo per la stagione successiva.

Classe 2002, Sofie Hornemann è una punta moderna, potente e dinamica, capace di mettere il proprio fisico al servizio della squadra sia nella costruzione del gioco sia in fase di finalizzazione. Per lei quella con la Ternana Women sarà la prima esperienza nel calcio italiano. Cresciuta calcisticamente in Danimarca, Hornemann ha indossato le maglie di Kolding IF, HB Køge e Brøndby. Nell’ultima stagione ha militato nel Saint-Étienne, in Francia, dove ha disputato 20 partite tutte da titolare, confrontandosi con uno dei campionati più competitivi d’Europa. Anche il suo percorso in nazionale è iniziato molto presto: ha indossato la maglia del proprio Paese fin dalle selezioni giovanili, partecipando all'Europeo Under 17 del 2019 e venendo successivamente convocata anche con l'Under 19 e Under 23. L'arrivo di Sofie Hornemann risponde alla volontà della Ternana Women di inserire in attacco un profilo dalle caratteristiche specifiche, capace di offrire nuove soluzioni e ampliare il reparto offensivo a disposizione di Mister Defendi.

“Mi chiamo Sofie, ho 24 anni e gioco a calcio da quando avevo circa 5-6 anni. Sono originaria di una piccola città della Danimarca, Kolding, dove sono cresciuta insieme alla mia famiglia: mamma, papà e mia sorella maggiore. Siamo una vera famiglia di calcio: i miei genitori, infatti, si sono conosciuti proprio grazie a questo sport. Ho scelto la Ternana Women perché mi ha colpito il modo in cui mi è stato presentato il progetto della squadra. Inoltre, considero la Serie A un campionato di alto livello, nel quale spero di crescere ulteriormente come calciatrice. Dal punto di vista personale, il mio obiettivo principale è continuare a migliorare e portare energia positiva all’interno del gruppo. A livello di squadra, invece, spero che riusciremo a conquistare la salvezza, vincere tante partite e crescere insieme nel corso della stagione".