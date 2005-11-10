Ufficiale Gran colpo a centrocampo per il Perugia. Tesserato lo svincolato Kabashi

Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi, poi, con l'avvento della nuova proprietà, l'approdo nel club: Elvis Kabashi è un nuovo calciatore del Perugia, che lo ha ufficializzato intanto con un post sui social.

Cui hanno fatto seguito le sue prime parole in biancorosso: "Ciao tifosi del Grifo, io sono appena arrivato e sono molto felice. Non vedo l'ora di vedervi allo stadio. Forza Perugia!".