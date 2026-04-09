Svolta storica a San Marino: nasce la Nazionale maggiore femminile
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Un passo storico per il calcio sammarinese al femminile, che completa il proprio percorso di crescita con la nascita della nazionale maggiore. Dopo le esperienze già avviate con le selezioni giovanili, il movimento delle Titane si prepara ora a compiere il salto definitivo.
La Federazione ha ufficializzato la novità attraverso i propri canali: “Se ne è parlato per tanti anni, ma oggi è una realtà: San Marino avrà una Nazionale maggiore femminile di calcio. La primissima CT sarà Giulia Domenichetti, che verrà presentata in conferenza stampa – assieme ai dettagli dell’intero progetto – lunedì 13 aprile alle 18:30 presso la sala stampa del San Marino Stadium”.
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