Esclusiva TMW San Marino in Lega C di Nations, il CT: "Vogliosi di misurarci con realtà più forti"

Roberto Cevoli, commissario tecnico della nazionale di San Marino, è intervenuto ai microfoni di TMW e TMW Radio

Mister, sotto la sua guida, i Titani sono tornati a una vittoria che mancava da tempo immemore. Che emozione si prova?

"L’emozione è stata grandissima. Siamo riusciti a vincere una partita dopo 20 anni, quindi immaginate la nostra felicità. Rappresentare una nazione intera, per quanto piccola, è una soddisfazione immensa. Ora le aspettative si sono alzate in vista della Nations League nel Gruppo C. Sarà difficile, ma siamo vogliosi di misurarci con realtà più forti."

A proposito di nazionali, l’Italia è fuori dal Mondiale per la terza volta consecutiva, fatale la sconfitta ai rigori con la Bosnia. Lei ha giocato su quel campo poco prima degli Azzurri: lo stadio ha influito?

"Più che lo stadio in sé, credo abbia inciso l'ambiente. Era uno stadio fatiscente, ma il campo era assolutamente praticabile e non presentava grosse criticità. Il clima però era caldissimo: i tifosi sono molto vicini al rettangolo di gioco, molto presenti, un po' come certi stadi del sud Italia. Forse questo ha pesato più del terreno di gioco. Resta il fatto che l’Italia avesse tutte le carte in regola per passare il turno, ma sono stati commessi troppi errori."

Com’è la gestione quotidiana di una nazionale come San Marino? È difficile fare le convocazioni?

"È difficile soprattutto a livello organizzativo. I ragazzi sono quasi tutti dilettanti: lavorano, devono chiedere ferie per gli impegni della nazionale. In questo il mio team manager fa un lavoro straordinario. Attualmente stiamo puntando tantissimo sui giovani e siamo diventati la seconda nazionale più giovane d’Europa. Anticipare i tempi è fondamentale per costruirci un futuro roseo."

Tra l'altro, un vostro punto di forza come Nicola Nanni si sta mettendo in mostra nell'Arzignano...

"Nicola ha segnato tre gol nelle ultime due giornate. È uno dei due professionisti che abbiamo, insieme a Colombo che gioca a Malta. Nanni è un ragazzo straordinario che sta trovando continuità e spero possa ritagliarsi una carriera in categorie superiori, perché ne ha le qualità. Per noi è un giocatore fondamentale, in costante crescita."