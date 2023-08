ufficiale Chawinga saluta l'Inter Women: "È stato un onore. Vi porto nel cuore"

La Serie A Femminile perde una delle stelle dell’ultima stagione. Si tratta di Tabitha Chawinga che lo scorso anno si è laureata capocannoniera e migliore giocatrice del campionato con la maglia dell’Inter. La malawiana torna infatti al Wuhan Jianghan University da cui era arrivata in prestito la scorsa estate.

Di seguito la lettera di saluto dell’attaccante classe ‘96 sui suoi social:

“Sapevo fin dal primo momento in cui sono entrata all’Ernesto Breda (Sesto San Giovanni), di aver trovato un altro posto che potevo chiamare casa. È difficile spiegare la sensazione. Posso solo descriverlo come un senso di conforto e familiarità, quasi come se mi stesse aspettando. Mi sono inserita subito e ho capito in che squadra speciale mi ero unita.

Sembra pazzesco pensare che sia ormai quasi un anno che ho fatto il mio debutto. Quanti bei ricordi e momenti salienti: il mio primo gol per la squadra, finire da capocannoniere e diversi giocatori più preziosi delle partite è qualcosa che significa tanto per me. È stato il culmine di tanto impegno, dedizione e impegno – non solo da parte dei giocatori, ma da parte di tutti quelli legati alla squadra.

Mi avete presa nei vostri cuori come una dei vostri fin dal primo giorno. Giocare davanti a voi è stato un onore, abbiamo passato dei bei momenti insieme, e siete tutti così importanti per me. Questa squadra e i suoi sostenitori rimarranno sempre nel mio cuore, e per sempre parte di ciò che sono. Ciò che abbiamo condiviso insieme durante il mio soggiorno non sarà mai dimenticato.

Se c’è una cosa che ho imparato fino ad ora è che non ci sono garanzie nel calcio. Tutto quello che puoi fare è lavorare il più duramente possibile, cercare di essere la persona migliore che puoi essere e cercare di cogliere le opportunità che si presentano. Se sei fortunata, crei dei bei ricordi lungo la strada. E ne ho fatti tanti all’Inter.

Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla mia permanenza".