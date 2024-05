Juventus, riflessioni in corso su Allegri: intanto Montero è stato convocato in sede

vedi letture

Come vi abbiamo raccontato in queste ore, la Juventus sta vivendo una fase di profonda riflessione in merito alla posizione di Massimiliano Allegri. Dopo il successo di ieri in Coppa Italia contro l'Atalanta il tecnico livornese ha vissuto momenti particolarmente agitati, prima con l'espulsione in campo, poi con lo scontro con il direttore di Tuttosport Guido Vaciago.

Per questo motivo alla Continassa si sta valutando la sua posizione, con possibilità di interruzione del rapporto già nella giornata di oggi. I colleghi di BianconeraNews scrivono addirittura che in questi minuti sarebbe stato convocato in sede Paolo Montero, attuale allenatore della Primavera che traghetterebbe la squadra nelle ultime due gare stagionali contro Bologna e Monza.

Una decisione in tal senso non è ancora stata presa, ma come detto fra il presidente Ferrero, l'ad Scanavino e il dt Giuntoli sono ore di profonda riflessione in merito.