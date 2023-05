ufficiale Inter Women, la centrocampista Santi rinnova fino al 2025

Nuovo rinnovo in casa Inter Women: la centrocampista classe ‘99 Irene Santi ha infatti firmato un contratto per altre due stagioni con le nerazzurre:

“FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Irene Santi. La centrocampista classe 1999 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2025”.