ufficiale Juventus Women, c'è il rinnovo di Nilden. La terzina firma fino al 2025

Pochi giorni fa ha ricominciato a lavorare con il gruppo per mettersi alle spalle l’infortunio e puntare al rientro in campo, ma il mese di marzo ha un’altra splendida notizia per Amanda Nildén e per noi: è ufficiale il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2025!

La storia tra la svedese, classe 1998, e le Juventus Women, iniziata nell’estate 2021, continua. Amanda firma il rinnovo e lega il suo futuro al bianconero dopo mesi non facili, che l’hanno vista mettere in pausa, il 30 ottobre 2022 a causa della frattura del quinto metatarso del piede sinistro, una stagione fino a quel momento esaltante.

Fino all’infortunio è stata semplicemente imprescindibile. Le 14 presenze e i 3 gol messi a segno fotografano solo in parte la portata dei primi mesi della sua seconda annata in bianconero. Dietro i numeri ci sono la crescita, costante e a tratti impressionante, e lo spirito di sacrificio, che l’ha portata, per necessità di squadra, a uscire dalla comfort zone trasferendosi sulla fascia opposta a quella abituale, senza battere ciglio e risultando spesso decisiva.

Facendo un passo indietro, nella prima stagione, in cui ha vinto tutto in Italia, cominciando nel migliore dei modi, sono state 33 le presenze collezionate e 4 le reti segnate. Una in particolare estremamente importante, in semifinale di Supercoppa contro il Sassuolo. Uno dei tanti momenti che hanno contribuito a dare vita a un’annata di vittorie e miglioramenti.

Ora il rinnovo. Congratulazioni, Amanda! Non vediamo l’ora di rivederti in campo.