Chiara Beccari, attaccante classe 2004 attualmente in prestito al Como, firma il suo primo contratto da professionista con le Juventus Women. L'accordo, valido fino al 2026, sarà effettivo a partire dal 1° luglio 2023.

Chiara Beccari pens in her first professional contract! ✍️

The contract that will come into effect from July 1 will tie her to the club until 2026! ⚪️⚫️

