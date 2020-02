vedi letture

Viareggio Women's Cup: goleade per Roma e Sassuolo. L'Inter batte la Juventus

Nella seconda giornata della Viareggio Women’s Cup sono grandi protagoniste, con le loro goleade, Roma e Sassuolo. Mentre il colpo è quello dell’Inter che batte la Juventus campione in carica e riapre la corsa alla qualificazione dopo la sconfitta all’esordio.

Le giallorosse infliggono un pesantissimo 7-1 all’Empoli e mettono un piede in semifinale: protagonista della gara Landa con una doppietta a cui si aggiungono le reti di Boldrini, Tarantino, Vidano, Manca e l’autorete di Viscuso. Di Puddu la rete della bandiera delle toscane. Nell’altra gara del Girone 1, come detto, l’Inter batte di misura la Juventus e la aggancia in classifica a quota tre. Le nerazzurre passano in vantaggio con Polli dopo 35 minuti e poi raddoppiano a fine primo tempo con Mariani, la rete bianconera – a firma Silvioni – arriva al 79° e rende meno amara la sconfitta. Le bianconere ora si giocheranno il passaggio del turno nella sfida contro la Roma, mentre l’Inter dovrebbe aver vita facile contro l’Empoli.

Nell’altro girone il Sassuolo cala un pokerissimo contro le statunitensi del Westchester United: doppietta di Spallanzani e reti di Pellinghelli, Fracas e Casini. Una vittoria che permette alle neroverdi di tallonare il duo Fiorentina-Genoa che pareggiando si mantengono in testa a braccetto. A uscire dal campo con l’amaro in bocca sono le viola che per due volte in vantaggio si vedono raggiungere in entrambe le occasioni con il gol del definitivo 2-2, firmato da Campora, che arriva nei minuti di recupero.

Questo il calendario completo:

GIRONE 1

1^ giornata

Juventus-Empoli 1-0 (90° Berti)

Inter-Roma 1-3 (87° Carlucci, 39° Pacioni, 42° Landa, 52° rig. Corelli)

2^ giornata (giovedì 13 febbraio)

Juventus-Inter 1-2 (79° Silvioni; 35° Polli, 44° Mariani)

Empoli-Roma 1-7 (43° Puddu; 18° Boldrini, 20°, 61° Landa, 35° aut. Viscuso, 37° Tarantino, 77° Vidano, 85° Manca)

3^ giornata (sabato 15 febbraio)

Roma-Juventus

Empoli-Inter

Classifica: Roma 6, Inter 3, Juventus 3, Empoli 0

GIRONE 2

1^ giornata

Sassuolo-Fiorentina 1-2 (85° Aldini; 19° Sitri, 78° Corazzi)

Westchester United-Genoa 0-2 (7° Parodi, 74° Olivieri)

2^ giornata (giovedì 13 febbraio)

Sassuolo-Westchester United 5-0 (6° Pellinghelli, 20° Fracas, 39°, 83° Spallanzani, 49° Casini)

Fiorentina-Genoa 2-2 (43° Ripamonti, 70° Monnecchi; 49° Buzi, 90° Campora)

3^ giornata (sabato 15 febbraio)

Genoa-Sassuolo

Westchester United-Fiorentina

Classifica: Genoa 4, Fiorentina 4, Sassuolo 3, Westchester United 0