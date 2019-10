Arsenal, un gol (su rigore) e tante insufficienze: Pépé, flop da 80 milioni

C'è un caso Pépé all'Arsenal. L'ivoriano, acquisto più caro della storia dei Gunners (80 milioni) non sta fin qui ripagando gli sforzi economici dei londinesi. 11 presenze fra Premier League ed Europa League, un solo gol segnato, peraltro su calcio di rigore.

Prestazioni mai convincenti, se si eccettua il derby contro il Tottenham. Un fuoco di paglia che ha lasciato spazio a un giocatore spesso estraneo al gioco, la copia sbiadita della stella che ha condotto il Lille alla qualificazione alla Champions League. Lo scorso anno Pépé era andato a segno 23 volte, servendo 12 assist. Numeri impressionanti che avevano portato mezza Europa a mettergli gli occhi addosso: ci aveva pensato il Bayern per il dopo-Robben, ci aveva provato il Napoli che sembrava averlo in pugno. L'inserimento dell'Arsenal che dalla sua ha messo sul piatto un ricco contratto e la possibilità di giocare nel campionato più bello al mondo ha fatto la differenza.

Lo stesso giocatore ha ammesso dopo il ko di ieri a Sheffield: "Non mi sto dimostrando bravo abbastanza, basta vedere le statistiche. Ma tornerò ad avere fiducia nei miei mezzi, non sono troppo preoccupato. I tifosi possono esserlo, ma non io. Devo continuare a lavorare perché il livello è differente, così come la lingua. Per me è un nuovo campionato. Devo adattarmi velocemente e non ci metterò molto".