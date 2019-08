Eredivisie, FC Emmen-Zwolle 1-3: gol e spettacolo nell'anticipo della 5^a

© foto di Stefano Di Bella

Quinta giornata di Eredivisie, con lo Zwolle che conquista la prima vittoria in questa nuova stagione sul campo dell'FC Emmen. Si decide tutto nel primo tempo: prima la rete di Bakker, poi gli ospiti si scatenano con Johnsen, Bruns e Bel Hassani. Successo importantissimo in vista anche delle prossime sfide di campionato: nel frattempo domani e domenica scenderanno in campo le altre compagini olandesi, con l'Ajax impegnato sul campo dello Sparta Rotterdam.