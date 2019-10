Italia Under 21, Tonali: "Ci dispiace, ma siamo una buona squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sandro Tonali, centrocampista del Brescia e dell'Under 21, ha commentato il pari ottenuto contro i pari età irlandesi: "Non siamo riusciti a esprimere il nostro gioco. Ci dispiace per oggi ma siamo una buona squadra. Ora andrò in Nazionale A e sono molto felice. Io sono sempre a disposizione per Nazionale Under 21 e Nazionale A, decideranno i mister".