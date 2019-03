LIVE TMW - QUALIFICAZIONI EURO 2020 - Finali: trionfano Belgio e Olanda

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

AUSTRIA - POLONIA 0-1

20.45 - PARTITI!

5' - Match interessante nel girone G, sicuramente le due nazionali si sfideranno per la qualificazione alla fase finale.

25' - Pochissime occasioni per entrambe le squadre, match ancora bloccato e con poche emozioni.

39' - Ci avviciniamo al termine del primo tempo, punteggio ancora fermo sullo 0-0 all'Ernst-Happel-Stadion.

21.32 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.47 - SI RIPARTE!

46' - Esce dal campo Milik, ma non entra Piatek. Al suo posto Francowski.

59' - Cambio chiamato: entra anche Piatek, esce un altro "italiano", ovvero Zielinski,

69' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! PIATEK NON SBAGLIA MAI!!! Dopo una serie di rimpalli sugli sviluppi del corner, l'attaccante del Milan, in area piccola, anticipa tutti!!!

77' - L'attaccante rossonero ci ha impiegato dieci minuti per segnare il suo ventinovesimo gol stagionale tra club e nazionale.

85' - Ancora non c'è stata la reazione da parte degli austriaci, la Polonia cerca di gestire il vantaggio.

22.34 - FINISCE IL MATCH!!! La Polonia inizia con il piede giusto queste qualificazioni: vittoria di misura fuori casa, decide ancora una volta Piatek.

BELGIO - RUSSIA 3-1

20.45 - PARTITI!

15' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! IL BELGIO SBLOCCA IL MATCH!!! Suggerimento di Castagne, Tielemans controlla e calcia: diagonale imprendibile!!!

16' - PAREGGIO DELLA RUSSIA!!! Errore di Courtois sul pressing avversario, Cheryshev calcia e pareggia i conti!!!

26' - Primo cambio forzato per la Russia: Kuzyayev esce per infortunio, al suo posto entra Anton Miranchuk.

34' - Partita bloccata dopo i primi due gol: si lotta a centrocampo, la compagine belga non riesce a trovare il varco giusto.

38' - BELGIO AD UN PASSO DAL GOL! Contropiede orchestrato in maniera perfetta da parte degli uomini di Martinez, Batshuayi calcia ma il pallone viene respinto sulla linea!

44' - CALCIO DI RIGORE PER IL BELGIO!!! Non ci sono dubbi, la squadra di Martinez può tornare in vantaggio!!!

44' - EDEN HAZARD!!! IL BELGIO TORNA IN VANTAGGIO!!! Rigore perfetto, l'attaccante del Chelsea non sbaglia dagli undici metri!!!

21.32 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.49 - SI RIPARTE!

51' - Ritmi bassi in questo momento del match, ma è sempre il Belgio a fare la partita.

62' - Continua il possesso palla da parte del Belgio, Russia in difficoltà.

79' - PALO DI BATSHUAYI! Gran movimento tra le linee, ma il numero 23 colpisce il legno!

88' - EDEN HAZARD!!! TRIS DEL BELGIO!!! Il numero 10 controlla un pallone sfuggito a Batshuayi, da due passi il talento del Chelsea non sbaglia!!!

91' - ATTENZIONE!!! RUSSA IN DIECI!!! Doppio giallo per Golovin e cartellino rosso!!!

22.36 - FINISCE IL MATCH!!! Tris del Belgio che conquista i primi tre punti di queste qualificazioni. Brutta sconfitta per la Russia, ma siamo soltanto all'inizio.

CROAZIA - AZERBAIGIAN 2-1

20.45 - PARTITI!

13' - La Croazia ripartirà dal secondo posto ottenuto nel mondiale. Oggi sarà una sfida importantissima per iniziare al meglio questo percorso di qualificazione.

19' - CLAMOROSO!!! L'AZERBAIGIAN PASSA IN VANTAGGIO CON SHEYDAEV!!! L'attaccante ospite entra in area e scarica un destro violentissimo, nulla da fare per Kalinic!!!

35' - La Croazia non riesce a reagire dopo il gol subito. Ricordiamo che in campo c'è anche Ivan Perisic, con Rakitic e Kramaric a supporto di Petkovic.

44' - BARISIC!!! LA CROAZIA PAREGGIA I CONTI!!! Sugli sviluppi di un corner l'esterno sinistro si inserisce e da dentro l'area piccola non sbaglia!!!

21.31 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.46 - SI RIPARTE!

50' - Il secondo tempo è ricominciato con lo stesso copione del primo, Croazia ancora in difficoltà.

63' - Petkovic ci prova, ma non trova lo specchio della porta. Ora i croati cercano di premere sull'acceleratore.

79' - Kramaric!!! LA CROAZIA PASSA IN VANTAGGIO!!! Rimpallo favorevole, controllo di Kramaric e tiro a giro sul secondo palo!!!

22.34 - FINISCE IL MATCH!!! Dopo un primo tempo da dimenticare, la Croazia ha trovato il gol decisivo con Kramaric.

IRLANDA DEL NORD - ESTONIA 2-0

20.45 - PARTITI!

25' - Poche emozioni al Windsor Park di Belfast. L'ultima vittoria della nazionale nordirlandese risale al 3-0 contro Israele, nell'amichevole di settembre.

21.32 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.46 - SI RIPARTE!

56' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! L'IRLANDA DEL NORD PASSA IN VANTAGGIO!!! McGinn sblocca la sfida del Windsor Park!!!

75' - DAVIS RADDOPPIA SU CALCIO DI RIGORE!!! Irlanda del Nord ad un passo dal primo successo in queste qualificazioni.

22.36 - FINISCE IL MATCH!!! L'Irlanda del Nord inizia con il piede giusto queste qualificazioni: tre punti e prima posizione insieme all'Olanda.

ISRAELE - SLOVENIA 1-1

20.46 - PARTITI!

22' - Punteggio ancora bloccato sullo 0-0. Nelle ultime tre partite casalinghe l'Israele ha portato a casa tre vittorie.

21.33 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.49 - SI RIPARTE!

48' - SPORAR!!! SLOVENIA CHE PASSA IN VANTAGGIO!!! Ospiti che trovano il gol per la quarta volta consecutiva!!!

55' - ZAHAVI!!! L'ISRAELE PAREGGIA I CONTI!!! Nel giro di pochi minuti la nazionale di Herzog ha ristabilito la parità!!!

80' - Dabbur, che sta vivendo un'ottima stagione in Europa League con 8 marcature segnate, questa sera ancora non ha trovato la rete. Un suo gol potrebbe regalare una vittoria importante all'Israele.

22.38 - FINISCE IL MATCH!!! Un punto a testa per le due nazionali, che ora sfideranno rispettivamente Austria e Macedonia.

MACEDONIA - LETTONIA 3-1

20.46 - PARTITI!

11' - ALIOSKI!!! LA MACEDONIA PASSA IN VANTAGGIO!!! Padroni di casa che sbloccano subito il match!!!

23' - Primo cambio per i padroni di casa: Elmas entra al posto di Hasani.

29' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! La Macedonia trova il gol del raddoppio proprio con Elmas!!! Punteggio già compromesso, Lettonia subito in difficoltà in questa prima frazione!!!

21.37 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.52 - SI RIPARTE!

59' - Buon momento da parte della Macedonia: in caso di vittoria la nazionale di Angelovski troverebbe il sesto successo casalingo.

71' - Esce dal campo Pandev, al suo posto Ristevski.

87' - ISAJEVS!!! LA LETTONIA ACCORCIA LE DISTANZE!!! Tutto riaperto al Filip II!!!

92' - ATTENZIONE!!! Lettonia in dieci uomini per il rosso a Ciganisks!!!

93' - ELMAS!!! LA MACEDONIA CHIUDE I CONTI!!! Arrivano i primi tre punti di queste qualificazioni!!!

22.43 - FINISCE IL MATCH!!! Termina la sfida dopo un sostanzioso recupero, primi tre punti per i macedoni che si piazzano al primo posto del girone G, insieme alla Polonia.

OLANDA - BIELORUSSIA 4-0

20.47 - PARTITI!

1' - MEMPHIS DEPAY!!! L'OLANDA PASSA IN VANTAGGIO!!! Errore in disimpegno da parte della difesa ospite, Depay ruba palla e deposita in rete!!!

21' - WIJNALDUM!!! TUTTO FACILE PER L'OLANDA!!! Pallone che spiove nell'area piccola, viene premiato l'inserimento del centrocampista del Liverpool che non sbaglia!!!

21.32 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.49 - SI RIPARTE!

46' - Primo cambio per la nazionale guidata da Koeman: entra Propper, esce De Roon, ammonito nel primo tempo.

55' - DEPAY!!! DAL DISCHETTO NON SBAGLIA!!! Olanda sul velluto, vittoria ipotecata già all'inizio del secondo tempo!!!

59' - In campo anche Promes, talento del Siviglia. Esce dal campo Babel.

86' - VAN DIJK!!! L'OLANDA CALA IL POKER!!! Depay mette in mezzo un pallone dopo gli sviluppi di un corner: il centrale del Liverpool, rimasto in attacco, non sbaglia!!!

22.34 - FINISCE IL MATCH!!! Gli orange iniziano nel migliore dei modi questo girone di qualificazione, nulla da fare per la Bielorussia, mai in partita.

SLOVACCHIA - UNGHERIA 2-0

20.45 - PARTITI!

18' - La Slovacchia prova a rendersi pericolosa, ma al momento l'Ungheria non concede spazi.

42' - DUDA!!! SLOVACCHIA CHE PASSA IN VANTAGGIO!!! Azione prolungata sulla destra, Duda apre il piatto e supera Gulacsi!!!

21.30 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.46 - SI RIPARTE!

51' - Kucka viene ammonito, il centrocampista del Parma dovrà fare attenzione.

78' - Cartellino giallo anche per Hamsik.

85' - RUSNAK!!! LA SLOVACCHIA TROVA IL RADDOPPIO!!! La selezione di Hapal ipoteca il match!!!

22.35 - FINISCE IL MATCH!!! Vittoria di misura per gli slovacchi, primi nel girone E insieme alla Croazia.

20:40 - Manca pochissimo al calcio di inizio dei match, restate collegati per seguire in diretta tutte le gare di questa sera.

20.30 - Ricordiamo a tutti che la fase finale di Euro 2020 si disputerà in più sedi, per poter festeggiare il sessantesimo anno della competizione. La partita inaugurale si terrà allo Stadio Olimpico di Roma.

20:24 - I prossimi appuntamenti a giugno, poi le qualificazioni riprenderanno a settembre. Sarà decisivo iniziare con il piede giusto: ricordiamo che si qualificheranno le prime due, per un totale di 20 squadre. Le restanti quattro posizioni verranno assegnate tramite il meccanismo della Uefa Nations League.

20:18 - Le squadre sono in campo per il riscaldamento, calcio di inizio alle ore 20.45. Il doppio appuntamento con le qualificazioni euro 2020 si concluderà martedì sera.

20:12 - Tornano in campo due semifinaliste dello scorso mondiale, Belgio e Croazia. Questa sera vedremo anche l'Olanda, che sfiderà la Bielorussia.

20:06 - Il girone I, che si chiuderà oggi con Russia e Belgio, ha già espresso i primi verdetti: vittoria per Cipro e Kazakistan, che hanno battuto rispettivamente San Marino e Scozia.

20:00 - Un solo obiettivo, iniziare con il piede giusto. Gentili lettori di TuttoMercatoWeb, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta testuale delle qualificazioni europee che si giocheranno oggi alle ore 20.45.