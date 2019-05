© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano dettagli sulla maxi proposta che il Manchester City vuole preparare per lo Sporting CP per Bruno Fernandes. Secondo il Manchester Evening News, oltre a una ricca offerta cash, possibile da 70-80 milioni, potrebbe essere inserito nell'affare Marlos Moreno, ora in prestito al Santos Laguna in Messico.