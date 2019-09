© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Paris Saint-Germain ha vinto, a fatica, in casa contro il Racing Strasburgo: per sconfiggere la squadra del Basso Reno è stata necessaria una rete di Neymar in zona Cesarini. Debutto con i parigini Mauro Icardi, che su Instagram ha commentato: "Contento per il debutto e per la vittoria".