© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito i risultati del Gruppo C di qualificazione a Euro 2020. Clamoroso tonfo della Germania in casa contro l'Olanda. Gli oranje ora si avvicinano in classifica e hanno una partita in meno degli uomini di Joachim Low.

GERMANIA-OLANDA 2-4 - 9' Gnabry (G), 59' De Jong (O), 66' aut. Tah (O), 73' Kroos rig. (G), 79' Malen (O), 91' Wijnaldum (O)

ESTONIA-BIELORUSSIA 1-2 - 48' Naumov (B), 54' Sorga (E), 92' Skavysh (B)

Classifica

Irlanda del Nord 12 (4)

Germania 9 (4)

Olanda 6 (3)

Bielorussia 3 (5)

Estonia 0 (4)