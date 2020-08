Conte è ancora il tecnico dell'Inter. Ma anche Ausilio e Marotta, un grande Gattopardo

Ora è ufficiale, non senza un minimo di sorpresa. Antonio Conte resta l'allenatore dell'Inter per la prossima stagione dopo un incontro di più di tre ore che si è svolto a Somma Lombardo, in provincia di Varese, ben lontano da Milano. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe confermata anche tutta la dirigenza, ma come non mai il condizionale è d'obbligo perché sembra una pace armata, viste anche le facce scure all'uscita. Il direttore sportivo non è sembrato sorridente, nemmeno davanti ai tifosi che gli urlavano di portargli Messi.

Ora sono due le cose da capire: perché c'era l'uomo dei contatti, l'avvocato Capellini, al summit? E poi quale sarà la scelta dell'escluso per eccellenza, Christian Eriksen, dopo la conferma di Conte?