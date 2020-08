La Juventus conferma Paratici. E l'uomo mercato bianconero ci mette la faccia in tv

Inevitabilmente, quasi per forza d'inerzia, nelle ore dell'esonero di Maurizio Sarri sono iniziate a circolare anche le prime indiscrezioni circa il possibile addio di Fabio Paratici. Il responsabile dell'area tecnica bianconera, nelle varie valutazioni di stampa e addetti ai lavori, ha la propria dose di colpe per quel che riguarda il flop europeo: fra i capi d'imputazione, proprio la scelta estiva di Sarri e il fatto di aver costruito una squadra con l'età media fra le più alte dell'intera Champions League.

La smentita del club - Per mettere a tacere sul nascere le speculazioni, la Juventus ha scelto l'agenzia Ansa: "Sono "totalmente infondate" le voci di un allontanamento di Fabio Paratici dalla Juventus", il testo del messaggio del club bianconero. Un commento che di fatto conferma ufficialmente l'uomo mercato che portò CR7 a Torino, anche se il suo braccio destro Federico Cherubini sembra destinato ad avere sempre più peso nell'economia delle scelte sui trasferimenti.

Paratici commenta l'addio di Sarri e la scelta di Pirlo - Nella serata di ieri, a scelta di Pirlo fatta e comunicata, lo stesso dirigente bianconero è apparso davanti alle telecamere per spiegare i motivi, i retroscena e le decisioni prese dal club nelle ultime, caldissime, ore. E la presenza in sé di Paratici a favore di telecamere ha di fatto chiuso definitivamente e a doppia mandata il caso. Ci ha messo la faccia, Paratici, e ha pure trovato il tempo per rispondere ad una domanda sul proprio destino: "Difendere me stesso è un po' difficile, ma Agnelli ieri alla mezza ha ribadito la fiducia nei suoi dirigenti e mi sembrava strano potesse cambiare idea alle 14 del giorno dopo...".

