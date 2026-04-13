Napoli fermato dal Parma, poi l’Inter non sbaglia: il sogno "bello ardito" di Conte ora si spegne

Il Napoli inciampa al Tardini e vede allontanarsi quasi definitivamente il sogno Scudetto. L’1-1 contro il Parma, unito al successo dell’Inter, pesa come un macigno nella corsa al vertice, lasciando agli azzurri soprattutto il rammarico per un approccio sbagliato.

La partita si mette subito in salita: dopo appena 33 secondi il Parma passa con Strefezza, bravo a sfruttare la sponda di Elphege su lancio lungo di Suzuki e a battere Milinkovic con un preciso tiro a giro. Un avvio shock che costringe il Napoli a inseguire per tutta la gara. I ducali si chiudono con ordine, concedendo pochi spazi e difendendo con grande compattezza. La squadra di Conte prende il controllo del gioco ma fatica a creare occasioni pulite. Serve la ripresa per trovare maggiore incisività: al 60’ arriva il pareggio firmato McTominay, che sfrutta la sponda di Hojlund e incrocia con precisione. Il Napoli insiste, sfiora il vantaggio, ma si scontra con un attento Suzuki e con la solidità difensiva degli emiliani.

Al termine del match, Conte ha analizzato così la gara: “Sappiamo di dover raggiungere la quota Champions, è un punto che fa classifica. Oggi non avremmo dovuto permettere al Parma di andare in vantaggio. C’è un filo leggero tra chi vince e chi non vince. Ma ho poco da rimproverare ai ragazzi per impegno e determinazione”. Sullo Scudetto: “È un sogno legato a chi ci sta davanti, un sogno bello ardito”. Un sogno che, alla luce del risultato dell’Inter, ora sembra destinato a svanire.



Il tecnico ha poi chiarito anche le voci sul suo futuro: “Io non ho dato la disponibilità di niente. Ho un altro anno di contratto con il Napoli, poi parlerò con il presidente. Le mie parole vanno interpretate bene”.