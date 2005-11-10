Alajbegovic chiama l'Italia: "La Serie A mi piace. Inter, Napoli, Juve e Roma club top"

Kerim Alajbegovic, esterno offensivo della Bosnia e del Bayer Leverkusen, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dal ritiro della Nazionale, dando qualche indizio sul suo futuro: "La Serie A è bella e mi piace, ci sono tante squadre forti. Vedremo cosa succederà, ma ripeto, mi piace. Inter, Napoli, Juventus, Roma sono top, vediamo cosa succede. Sono pronto per un top club italiano o in un altro campionato importante".

In carriera il classe 2007 vanta 44 presenze e 13 gol con il Salisburgo e 9 apparizioni e una rete con la Bosnia. Inoltre è sceso in campo 4 volte con l'Under 21, siglando un gol, 5 con l'Under 19, impreziosendole con 2 reti, 17 con l'Under 17, con 6 centri all'attivo, e 4 con l'Under 15, con cui ha segnato 3 gol. Il Mondiale sarà fondamentale anche per capire eventualmente i tedeschi a che prezzo potranno cederlo.